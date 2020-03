A Itália registrou em 24 horas 627 mortes em decorrência do novo coronavírus, atingindo um total de 4.032, desde a detecção do primeiro caso, segundo divulgou nesta sexta-feira a Defesa Civil do país, o que significa que hoje é o pior dia no país desde o começo da pandemia.

Além disso, o número de pessoas que foram infectadas pelo patógeno aumentou 4.670 e chegou a 45.705. Até o momento, de acordo com o órgão oficial, 5.129 pessoas receberam alta.