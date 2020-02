O surfista Ítalo Ferreira, um dos indicados ao Prêmio Laureus na categoria Atleta Radical do Ano, afirmou nesta segunda-feira, pouco antes da cerimônia de entrega, que acontece em Berlim, na Alemanha, que está otimista com a participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"O Brasil estará bem representado, comigo, com Gabriel (Medina), Tatiana (Weston-Webb) e Silvana (Lima)", garantiu o campeão do circuito mundial da modalidade no ano passado.