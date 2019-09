A Agência Meteorológica do Japão alertou várias prefeituras do centro e do leste do país neste domingo sobre a possibilidade de chuvas torrenciais e ventanias provocadas pela iminente chegada do poderoso tufão Faxai.

A expectativa é que Faxai, o 15º tufão da temporada no Pacífico, toque o solo durante a madrugada entre domingo e segunda-feira em torno da região de Kanto, onde fica a capital. O órgão decretou o alerta vermelho (o segundo nível mais alto) para as prefeituras de Tóquio, Chiba e Kanagawa.