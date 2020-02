O governo do Japão recomendou nesta quinta-feira o fechamento temporário de todas as escolas de ensino médio e fundamental até o fim do mês de março, para tentar conter o surto do novo coronavírus, que até agora causou oito mortes no país.

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe anunciou esta medida durante uma reunião hoje com seu gabinete para discutir a situação do Covid-19, que já infectou mais de 900 pessoas no país, a maioria delas entre os passageiros no cruzeiro Diamond Princess.