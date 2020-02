Todos os passageiros e tripulantes do navio que apresentaram resultado positivo foram transferidos para hospitais, enquanto o restante foi obrigado a observar a quarentena, com exceção dos idosos e pessoas com complicações de saúde. EFE/JIJI PRESS

As autoridades do Japão anunciaram nesta terça-feira a detecção de 88 novos casos do coronavírus Covid-19 no navio de cruzeiro que está atracado no porto de Yokohama, aumentando até agora para 542 as infecções a bordo e na véspera do fim da quarentena.

Até o momento, as autoridades japonesas examinaram 2.404 passageiros e tripulantes, sendo que 22% deram positivo, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.