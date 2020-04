O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe (C), durante uma reunião da força tarefa nacional contra o coronavírus nesta quinta-feira, em Tóquio. EFE/JIJI PRESS

O Japão estendeu nesta quinta-feira o alerta de estado de saúde a todo o país para tentar conter a propagação da Covid-19, cujos casos já ultrapassam 9 mil em todo seu território.

O primeiro-ministro Shinzo Abe estendeu o alerta que havia sido declarado na semana passada em sete regiões do país, agora para 47 províncias, devido ao rápido aumento de casos desde o final de março.

"A medida é necessária para evitar uma crise nacional", disse Abe, recomendando novamente que os cidadãos fiquem em casa, exceto por deslocamentos essenciais e que também cortem dramaticamente o contato social.

Além desta recomendação, a declaração legitima as autoridades de cada província a ordenar o fechamento de escolas e estabelecimentos públicos ou solicitar à população que não saia de casa se não for necessário, ou que as empresas interrompam todas as atividades não essenciais.

O estado de alerta de saúde ou "estado de emergência" no Japão está longe do que foi declarado em outros países, onde foi ordenado o confinamento da população, o que não permitido pela legislação japonesa, que também não contempla sanções (nem multas ou prisão) para aqueles que não cumprem as recomendações das autoridades.

É a primeira vez que o Japão recorre a essa medida em sua história democrática, uma decisão motivada pelo aumento de casos confirmados de Covid-19, que agora ultrapassam 9 mil infecções, com 192 mortes.