O Japão registrou em 2018 o seu maior descenso demográfico desde 1968, com uma perda de 433.239 habitantes, devido sobretudo à contínua queda do número de nascimentos, segundo os dados publicados nesta quarta-feira pelo governo japonês.

Esta queda demográfica é a décima anual consecutiva no arquipélago e deixou sua população total em 124,8 milhões de habitantes no ano passado, segundo indica o relatório demográfico anual do Ministério do Interior japonês.