Passageiros do navio Diamond Princess, que se encontra isolado no porto de Yokohama. EFE/JIJI PRESS

O Ministério da Saúde do Japão informou, nesta segunda-feira, 60 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no navio de cruzeiro que está atracado no porto de Yokohama desde a semana passada.

Esses novos casos aumentam o número de pessoas infectadas até agora neste navio para 130 e colocam o número total de casos no Japão acima dos 150, de acordo com os novos resultados dos exames médicos realizados a bordo pelo Ministério Japonês.