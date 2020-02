O lateral-direito peruano Luis Advíncula, que defendeu a Ponte Preta em 2013, denunciou o Rayo Vallecano, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, por pagar parte dos salários de forma irregular, segundo veiculou nesta segunda-feira a emissora "Cadena SER".

De acordo com um das principais rádios da Espanha, o defensor, que disputou a Copa do Mundo de 2018 e integrou o elenco vice-campeão da Copa América no ano passado, teria recebido parte dos pagamentos mensais do clube no Panamá, que é considerado um paraíso fiscal.