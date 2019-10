O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, declarou neste sábado que não pretende negociar com a União Europeia (UE) um adiamento do Brexit para depois do dia 31 de outubro, a data prevista para a separação.

"Não negociarei um adiamento com a UE, nem a lei me obriga a fazer isso", declarou Johnson no Parlamento, embora os deputados na Câmara dos Comuns (câmara baixa) tenham aprovado uma emenda que obriga o premiê a solicitar um adiamento.

Segundo o premiê, "um novo atraso seria ruim para este país, para a União Europeia e para a democracia". Johnson pediu aos "colegas e amigos" europeus para que não se sintam "atraídos" pela ideia de um adiamento.

A emenda aprovada obriga o primeiro-ministro a enviar uma carta a Bruxelas para pedir um adiamento do Brexit até o dia 31 de janeiro, já que não conseguiu ratificar um acordo de saída neste sábado no Parlamento. A União Europeia precisa aceitar essa proposta, recusá-la ou propor outro prazo.

Johnson antecipou que apresentará ao Parlamento nesta semana a legislação que o permite ratificar o acordo ao qual chegou com o bloco. Essa norma deve passar por diversos trâmites, tanto na Câmara dos Comuns como na dos Lordes, o que torna a aprovação complexa e possivelmente demorada.

"Desde que assumi o cargo de primeiro-ministro, afirmei que devemos materializar o Brexit em 31 de outubro para que o país possa seguir em frente. A intenção de não haver atrasos segue intacta. Continuarei fazendo todo o possível para que o Brexit ocorra em 31 de outubro", declarou Johnson.