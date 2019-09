O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Jucker, concordaram que é necessário "intensificar" as conversas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), informou Downing Street nesta segunda-feira.

Johnson ressaltou também que não solicitará um adiamento do Brexit, que por enquanto está previsto para ocorrer no dia 31 de outubro, afirmou um porta-voz do gabinete do premiê.