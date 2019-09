O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, negou nesta quinta-feira ter "mentido" para a rainha Elizabeth II ao solicitar sua autorização para prosseguir com a suspensão do Parlamento, depois que a Justiça escocesa declarou ser "ilegal" sua decisão.

Aconselhada pelo líder "tory", a monarca referendou a polêmica decisão de encerrar a atividade parlamentar, que começou na última terça-feira e irá até o dia 14 de outubro, em um momento crítico na política nacional pela proximidade com o Brexit, em 31 de outubro.