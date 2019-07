Boris Johnson, eleito novo líder do Partido Conservador e próximo primeiro-ministro do Reino Unido, é um político carismático, com fama de bobo da corte, mas que gera tanto veneração como rejeição entre as fileiras "tories".

Forte crítico das estruturas da União Europeia (UE), Johnson chega ao poder com a promessa de cumprir com o Brexit até 31 de outubro, com ou sem acordo, depois de participar de uma campanha interna na qual começou e terminou como favorito.