O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta quinta-feira que o Reino Unido iniciará uma "nova era dourada" graças ao programa de governo "radical", que inclui a saída da União Europeia (UE) em um ano e mais investimentos em serviços públicos.

Johnson discursou no debate após a abertura do novo Parlamento pela rainha Elizabeth II, que nesta manhã leu a agenda do governo para os próximos cinco anos no ato protocolar conhecido como Discurso da Rainha.