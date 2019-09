O jornal turco "Daily Sabah" publicou nesta terça-feira a transcrição de um suposto áudio do assassinato jornalista saudita Jamal Khashoggi, que aconteceu em outubro do ano passado, dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul.

A gravação foi obtida, de acordo com o veículo ligado ao governo da Turquia, pelos serviços de inteligência do país e começa com uma conversa entre duas pessoas, minutos antes da entrada do colaborador do jornal americano "The Washington Post" entrar no prédio.