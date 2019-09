Uma juíza bloqueou uma lei anunciada em julho pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que previa ampliar o alcance da deportação acelerada de imigrantes ilegais com menos de dois anos no país.

A juíza Ketanji Brown Jackson, do Tribunal Distrital de Columbia, informou na noite de sexta-feira uma decisão judicial que freia a aplicação do programa de "expulsão acelerada" anunciado em 23 de julho pelo governo, segundo o jornal "The Washington Post".