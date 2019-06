O julgamento de extradição para os Estados Unidos do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, detido no Reino Unido, começará no dia 25 de fevereiro de 2020, segundo determinou nesta sexta-feira uma juíza britânica.

O jornalista australiano, de 47 anos, enfrenta 18 novas acusações, entre elas por espionagem e publicação de documentos altamente classificados.