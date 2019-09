O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta segunda-feira que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, "ainda não apresentou" uma proposta para evitar uma fronteira dura na ilha da Irlanda.

Juncker afirmou após uma reunião com Johnson que "é responsabilidade do Reino Unido apresentar as soluções legalmente operacionais que sejam compatíveis com o acordo de retirada" do país da UE. Em comunicado, a Comissão explicou que "essas propostas ainda não foram feitas".