O Tribunal Supremo da Espanha (TS) decidiu por unanimidade nesta terça-feira suspender momentaneamente a decisão do governo de exumar os restos do ditador Francisco Franco no dia 10 de junho para retirá-los do memorial do Vale dos Caídos, onde foi enterrado quando morreu, em 1975.

A corte terá que resolver agora os recursos - alguns apresentados pelos netos de Franco, os parentes vivos mais próximos - contra os planos do governo de transferir os restos para fora desse complexo, cuja construção foi ordenada pelo próprio ditador.