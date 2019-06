A Justiça da Suécia negou nesta segunda-feira o pedido do Ministério Público de emitir uma ordem de detenção à revelia contra o fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, em relação com uma investigação preliminar por estupro iniciada em 2010.

A decisão do juizado de Uppsala considerou que não seria necessário ordenar sua detenção já que é possível interrogá-lo com uma ordem europeia de investigação em matéria penal, embora tenha ressaltado que o jornalista australiano continua sendo suspeito no caso, que foi encerrado há dois anos e reaberto após a mudança na sua situação pessoal.