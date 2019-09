O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, insistiu nesta terça-feira que seu país não entrará em negociações com os Estados Unidos "em nenhum nível", coincidindo com uma escalada de tensão entre Teerã e Washington por ocasião de recentes ataques na Arábia Saudita.

Khamenei disse em um discurso que negociar com Washington significaria "a vitória da campanha de 'máxima pressão' dos Estados Unidos" contra o Irã, em alusão às sanções e ameaças de ataques.