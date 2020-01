O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, durante um pronunciamento diante de dezenas de milhares de pessoas no importante sermão de oração da sexta-feira em Teerã. EFE/IRAN SUPREME LEADER'S OFFICE

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, pediu nesta sexta-feira "a unidade e cooperação" dos países islâmicos contra os Estados Unidos e o povo iraniano para não se render e confiar na Europa.

Khamenei fez um pronunciamento diante de dezenas de milhares de pessoas no importante sermão de oração da sexta-feira em Teerã, pela primeira vez em oito anos e coincidindo com um momento de crescente da tensão com os EUA e a Europa.