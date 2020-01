A população da Coréia do Sul assiste, pela televisão, o discurso do líder norte-coreano Kim Jong-un nesta quarta-feira. EFE/JEON HEON-KYUN

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse não ver razão para continuar a manter a suspensão auto-imposta por Pyongyang para seus testes de mísseis nucleares e de longo alcance com o objetivo de favorecer o diálogo com os Estados Unidos e avisou que em breve implantará uma "nova arma estratégica".

Citado nesta quarta-feira (data local) pela agência estatal "KCNA", Kim disse que os EUA respondeu à moratória do regime com exercícios militares e novas sanções, e que "nessas condições, não há mais nenhuma base para mantermos esse compromisso unilateral (suspender testes de armas) por um longo período".