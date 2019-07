O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mostrou nesta segunda-feira seu respeito a seu avô e fundador do país, Kim Il-sung, visitando o local onde repousam seus restos mortais em Pyongyang no 25º aniversário de sua morte.

A propaganda norte-coreana informou que Kim visitou o Palácio do Sol de Kumsusan, onde repousa o corpo embalsamado do seu avô e de seu pai, Kim Jong-il, falecido em 2011.