A partir de uma antiga gravação de Whitney Houston, o produtor e DJ norueguês Kygo lançou nesta sexta-feira o single "Higher Love", o primeiro trabalho da diva americana (1963-2012) desde que lançou há uma década seu último álbum, "I Look To You".

"Me senti orgulhoso quando os herdeiros de Whitney Houston se aproximaram e me ofereceram a oportunidade de trabalhar com uma das melhores cantoras de todos os tempos", disse o DJ em declarações divulgadas pela gravadora.