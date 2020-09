Militares do Líbano neutralizaram neste sábado 4.350 toneladas de nitrato de amônio que foram encontradas perto do porto de Beirute há dois dias, após um mês após a explosão de quase 3 mil toneladas desse fertilizante que devastou grande parte da capital do país.

Em um comunicbgeado, o exército anunciou que as 4.350 toneladas de nitrato de amônio encontradas perto do porto de Beirute há dois dias e que foram "neutralizadas e detonadas nos campos de explosão" das tropas libanesas, sem dar mais detalhes.