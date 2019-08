O líder talibã, o mulá Haibatullah Akhundzada, expressou nesta quinta-feira "dúvidas" e "incerteza" a respeito das negociações de paz com os Estados Unidos ao denunciar que o governo americano aumentou o número de ataques em pleno processo para encerrar quase duas décadas de guerra.

"O aumento dos brutais e cegos bombardeios americanos durante as negociações, ataques em áreas civis e as declarações contraditórias de militares e políticos criaram uma nuvem de incerteza sobre este processo e elevou as dúvidas sobre as intenções (dos EUA)", expressou o chefe talibã em mensagem enviada pela "festa do sacrifício", uma das celebrações tradicionais da cultura muçulmana.