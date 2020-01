Juan Guaidó e deputados de oposição, que o reconhecem como presidente da Assembleia Nacional, entram à força nesta terça-feira na sede do Parlamento, em Caracas. EFE/Rayner Pena

Juan Guaidó e deputados de oposição, que o reconhecem como presidente da Assembleia Nacional, entraram à força nesta terça-feira na sede do Parlamento, após o grupo ter sido retido por quase uma hora por agentes da polícia local.

A Agência Efe constatou no local que cerca de 20 homens da força de segurança bloquearam os parlamentares oposicionistas, que chegavam a 100, segundo as contas do próprio grupo, impedindo que entrassem na casa parlamentar.