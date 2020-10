Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, e França, Emmanuel Macron, pediram nesta quinta-feira ao Azerbaijão e à Armênia um cessar-fogo imediato no enclave separatista de Nagorno Karabakh, palco de combates desde o último domingo.

"Pedimos também aos líderes da Armênia e do Azerbaijão que assumam imediatamente, de boa fé e sem impor condições prévias, a obrigação de retomar as negociações para uma solução com a colaboração dos co-presidentes do Grupo de Minsk da Osce", disseram em um comunicado em conjunto divulgado pelo Kremlin.