A região de Lisboa e Vale do Tejo, em Portugal, teve nesta segunda-feira a reabertura de shoppings, embora siga sendo o principal foco de propagação no país da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

No restante do país, em 1º de junho, houve início da terceira fase de desconfinamento e retomada das atividades econômicas e sociais. Lisboa, no entanto, ficou fora da nova etapa até hoje.