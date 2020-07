Os presidentes do México, Andrés Manuel López Obrador (d), e o dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um encontro na Casa Branca, em Washington. EFE/Presidencia do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quarta-feira que tem boa relação com o chefe de governo dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que o país latino-americano aprendeu a ir sempre a favor da boa relação com o vizinho.

"O prognóstico falhou: não brigamos. Somos amigos e vamos continuar sendo amigos", declarou López Obrador antes de jantar com o presidente americano na Casa Branca. "Venho a este jantar, para o qual meu amigo, o presidente Donald Trump, me convidou, acompanhado de empresários mexicanos", acrescentou.