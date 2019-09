Furacão que gera maior apreensão nos últimos dias na temporada no Atlântico, o Lorenzo continua com força e apresenta ventos de 185 km/h neste sábado, mas se mantém no meio do oceano, em área na qual não representa perigo.

Segundo informações do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), Lorenzo, de categoria 3 na escala Saffir-Simpson, se move para o norte-noroeste a 17 km/h e está a 2.510 quilômetros ao sudoeste do arquipélago dos Açores.