Qual o cheiro de uma obra de arte? Oito perfumistas têm se dedicado a esta reflexão para extrair a essência de grandes criações expostas no Museu do Louvre, que com esta iniciativa oferece pela primeira vez uma experiência visual e olfativa.

"Vitória de Samotrácia", "Vênus de Milo", "São José Carpinteiro", de Georges de La Tour, e "Ninfa e o Escorpião", de Lorenzo Bartolini, são quatro das oito obras analisadas pelos "narizes" de marcas como Givaudan, Robertet e Symrise.