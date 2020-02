O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o papa Francisco, por quem foi recebido nesta quinta-feira no Vaticano, por sua defesa dos trabalhadores e por sua denúncia das desigualdades.

"Quando o papa Francisco promove um encontro em Assis para discutir a desigualdade com milhares de jovens, para debater a nova economia do mundo, é uma decisão encorajadora dele", disse Lula em pronunciamento à imprensa na sede do maior sindicato italiano, o CGIL, em Roma.