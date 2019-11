O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/Arquivo

Por unanimidade, os três integrantes da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) condenaram nesta quarta-feira em segunda instância o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do sítio de Atibaia (SP) e ampliaram a pena para 17 anos, um mês e 10 dias de prisão em regime fechado.

A sentença anterior, determinada em primeira instância, tinha sido de 12 anos e 11 meses de prisão. Devido à recente mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a prisão de condenados em segunda instância, o ex-presidente vai aguardar em liberdade enquanto puder continuar a recorrer até o trânsito em julgado.