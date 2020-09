Os presidentes da França, Emmanuel Macron (e), e do Iraque, Barham Salih, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Bagdá. EFE/MURTAJA LATEEF

O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou em Bagdá nesta quarta-feira para sua primeira visita oficial ao Iraque, onde se encontrará com o mandatário iraquiano, Barham Salih, e com o primeiro-ministro do país, Mustafa Al-Kadhimi, noticiou a emissora de TV estatal "Al Iraqiya".

Macron chegou a Bagdá após uma visita de dois dias a Beirute, a capital do Líbano devastada pela explosão de 4 de agosto, e onde pressionou as autoridades para acelerar a formação de um novo governo em meio a pior crise do país.