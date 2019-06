O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, abriram nesta quinta-feira as comemorações, em Normandia, do 75º aniversário do desembarque aliado para libertar os territórios da Europa Ocidental ocupados pela Alemanha nazista com uma cerimônia no memorial britânico da cidade de Ver-sur-Mer.

Embora o evento tenha acontecido na França, Theresa May foi a anfitriã do ato, para simbolizar o vínculo com o Reino Unido dos 20 hectares do memorial, e foi quem recebeu Macron.