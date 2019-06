O presidente da França, Emmanuel Macron, lembrou nesta quinta-feira a Donald Trump, na presença deste, que os "EUA se tornam gigantes quando lutam pela liberdade dos outros".

No seu discurso de comemoração do 75º aniversário do Dia D no cemitério americano de Normandia, Macron pediu aos EUA que "renovem sua amizade com a França" e que sejam fiéis à promessa "de Normandia: não esquecer nunca que quando os povos livres se unem podem enfrentar todos os desafios".