Durante uma visita a um hospital em Paris que trata pacientes infectados pelo novo coronavírus nesta quinta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, alertou para a chegada iminente de uma epidemia e prometeu tratá-la da melhor maneira possível.

"Estamos enfrentando uma crise, uma epidemia que está chegando. Teremos que enfrentá-la da melhor maneira, enquanto a vida continua. Nós sabemos que estamos apenas no começo. Vamos garantir que todos os prestadores de cuidados de saúde tomem as decisões certas", declarou Macron no Hospital Pitié-Salpêtrière, onde a segunda morte por Covid-19 foi relatada ontem.