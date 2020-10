As autoridades regionais de Madri cumprirão "estritamente" a resolução do governo da Espanha que exige a limitação da entrada e saída da capital do país e de outros nove grandes municípios para conter a epidemia do novo coronavírus, embora recorram no tribunal.

"Nem Madri, nem seu governo autónomo estão em rebelião", disse nesta quinta-feira, a presidente regional, a conservadora Isabel Díaz Ayuso, garantindo que vai acatar "todas as ordens" do governo nacional, liderado pelo socialista Pedro Sánchez, apesar das fortes discrepâncias que mantêm sobre as medidas a serem aplicadas para conter as infecções.