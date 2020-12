O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou nesta terça-feira um suposto plano para assassiná-lo no último domingo, durante as eleições legislativas do país, e acusou o presidente da Colômbia, Iván Duque, de estar por trás da iniciativa.

"De uma fonte muito confiável da inteligência colombiana, (soubemos) que eles estavam preparando um ataque para me assassinar no dia das eleições", declarou o chefe de governo venezuelano durante entrevista coletiva em Caracas.