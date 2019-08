O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta quarta-feira para o sábado uma jornada mundial de protesto contra o bloqueio total de bens estatais do país sob jurisdição dos Estados Unidos aplicado pelo governo de Donald Trump.

Durante um evento de comemoração pelos 200 anos da batalha que selou a independência da Colômbia, Maduro convocou os simpatizantes do governo chavista a organizar manifestações em todas as cidades da Venezuela e do mundo no próximo sábado.