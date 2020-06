O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, disse nesta segunda-feira que está disposto a conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "forma respeitosa", e lembrou um encontro com o então vice-presidente e agora candidato a chefiar a Casa Branca, Joe Biden, em 2015.

"Minha resposta é que, assim como me encontrei com Biden e conversamos longamente de forma respeitosa, coisa que foi registrada na época, também no momento em que for necessário estou disposto a conversar respeitosamente com o presidente Donald Trump", declarou Maduro à agência estatal de notícias do país sul-americano (AVN).