O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ameaçou nesta quarta-feira castigar com severidade os "traidores" que apoiam o bloqueio total de bens do governo do país sob jurisdição dos Estados Unidos decretado por Donald Trump na última segunda-feira.

"Vamos ativar uma contraofensiva com a Assembleia Nacional Constituinte, com todos os poderes e vamos fazer justiça. Vamos fazer justiça diante dos traidores da pátria. Vamos com tudo", disse Maduro em entrevista concedida à emissora estatal "VTV".