O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu nesta sexta-feira aos governos de Brasil e Colômbia para que trabalhem em conjunto no combate à Covid-19 nas áreas de fronteira.

"Como gostaríamos (...) de ter uma coordenação efetiva com as autoridades governamentais e autoridades de saúde", disse Maduro, durante a inauguração de um hospital de campanha, sobre uma eventual parceria com os dois países com os quais a Venezuela tem suas maiores fronteiras e que não o reconhecem como chefe de governo - e sim o opositor Juan Guaidó, considerado por ambos como presidente interino.