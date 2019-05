O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs nesta segunda-feira antecipar as eleições legislativas do país, previstas para 2020, como uma forma de solucionar pacificamente a crise com a oposição.

"Tenho uma proposta para as oposições: vamos nos enfrentar eleitoralmente. Vamos convocar eleições antecipadas da Assembleia Nacional para ver quem tem os votos, para ver quem ganha", disse.