O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reiterou nesta segunda-feira que um grupo de representantes do seu governo está em Oslo, na Noruega, para abordar "todos os assuntos" com "a oposição extremista" em uma nova tentativa de diálogo político para buscar saídas para a crise do país.

"Estamos na Noruega porque acreditamos no diálogo, sim, estamos na Noruega e estamos dispostos de maneira integral a falar de todos os assuntos do país", disse Maduro em reunião do alto comando político do partido governante PSUV, transmitida pela emissora pública "VTV".