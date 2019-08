Mais de 16 mil pessoas deixaram suas casas na região siberiana de Krasnoyarsk após o incêndio e explosão na segunda-feira em um arsenal que armazenava projéteis de artilharia, informou hoje o Ministério da Rússia para Situações de Emergência.

"Foram retiradas 9.533 pessoas de nove localidades e do acampamento Sokol. Além disso, cerca de 7.000 saíram da região de perigo com seus próprios veículos", explicou a assessoria de imprensa do ministério.