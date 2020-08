Uma base de dados interativa criada pelo jornal "The Guardian" e o serviço americano de notícias sobre saúde Kaiser Health News (KHN) informa que mais de 900 trabalhadores do setor da saúde já morreram por Covid-19 nos Estados Unidos até esta terça-feira.

Lost on the Frontline, a mais completa contagem de mortos entre profissionais da saúde nos EUA, segundo os criadores, é fruto de uma parceria entre as duas redações e tem como objetivo contar, checar e homenagear cada trabalhador do setor que tenha morrido por causa da doença durante a pandemia.