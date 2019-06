Mais de um milhão de manifestantes tomaram neste domingo as principais avenidas do centro de Hong Kong ao final da manifestação iniciada horas antes para pedir a retirada completa do projeto de lei de extradição, cuja tramitação foi suspensa pelo governo local.

A passeata, que reuniu no início centenas de milhares de pessoas, foi reunindo cada vez a mais gente, e à noite os manifestantes ocupavam o parque Tamar, junto à sede do Parlamento, e as principais avenidas e ruas adjacentes em um raio de quase 2 quilômetros.